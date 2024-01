Principe Harry, il premio d'onore dell'aviazione crea polemiche: «Non ha fatto nulla per meritarlo»

di Redazione Web

Nuova pioggia di critiche per il principe Harry, ma questa volta non c'entra nulla. Ad essere nel mirino delle polemiche è stata la scelta di assegnarli il premio per in occasione del Living Legends of Aviation Honor. Si tratta di un riconoscimento molto importante che viene dato per onorare coloro che hanno dato contributi significativi all'aviazione. Nonostante il principe sia un veterano dell'esercito britannico e un pilota con 10 anni di servizio militare alle spalle, non sono mancate le critiche per la scelta del premio.

Andiamo a leggere alcune critiche.

Le critiche

Il principe Harry ha preso parte a missioni di addestramento negli Stati Uniti e nel Regno Unito e ha visto combattimenti in Afghanistan. Tuttavia, ha ricevuto numerose critiche dopo che è stato rivelato che avrebbe ricevuto il riconoscimento come Living Legends of Aviation Honor.

«Non se lo merita, cosa avrebbe fatto mai per meritarselo?» si sono chiesti in molti, nell'attesa della messa in onda del Living Legends of Aviation Honor.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Gennaio 2024, 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA