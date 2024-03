Penny Mordaunt: «Non potrò più indossare quell'abito decorato in oro». La confessione dell'ex ministro che portò la spada all'incoronazione di Carlo

di Redazione web

«Ma chi è la signora che cammina davanti a Re Carlo?», oppure «chi è la donna che porta la spada diamantata?». Queste sono solo alcune delle domande dei sudditi di Sua Maestà che hanno accompagnato l'incoronazione di Carlo il 6 maggio scorso. La donna che camminava davanti al re, stringendo tra le mani la spada ingioiellata del peso di 3,6 chili, è Penny Mordaunt, ex ministro e presidentessa del Privy Council, il Consiglio Privato del Regno Unito.

Nel giorno più importante della vita del sovrano la donna non è affatto passata inosservata perché in tanti non sapevano chi fosse o che ruolo avesse. Penny Mordaunt è stata incaricata dell'importante compito di presentare la spada con i diamanti a Carlo. Era vestita con un abito color petrolio con decorazioni oro e sui social è stata notata per la sua serietà e gran classe. In una recente intervista, Penny Mordaunt ha dichiarato che non potrà più indossare il vestito sfoggiato nell'Abbazia di Westminster a Londra.

L'intervista a Penny Mordaunt

«Non potrò mai più indossare quell'abito - ha detto Penny Mordaunt in una recente intervista rilasciata al Times - a meno che non vada a una festa in maschera interpretando me stessa! Quell'abito è troppo bello per poter essere usato in occasioni non formali. Per l'outfit che ho scelto per quel giorno così speciale ho preso ispirazione dalla baronessa Betty Boothroyd, che è stata la prima donna a essere eletta presidente della Camera dei Comuni. Lei era nota per il suo carattere molto vivace e il suo stile sempre impeccabile».

Non solo. Penny Mordaunt ha confessato che per il giorno dell'incoronazione del re anche la baronessa Helena Kennedy le ha dato un prezioso consiglio: assicurarsi di essere impeccabile e avere un bell'aspetto. In questo modo, le persone l'avrebbero notata e avrebbero potuto parlare di lei. Ed, effettivamente, così è successo.

Le parole di Penny Mordaunt alla BBC

Penny Mordaunt è comparsa anche nel documentario della BBC 2 del 2023, intitolato "Lives Well Lived" nel quale ha detto: «Penso che un'immagine possa valere più di mille parole.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Marzo 2024, 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA