«Harry e Meghan Ginge and Whinge»: il soprannome e lo sfottò dell'ex maggiordomo di Lady Diana imbarazza i sudditi di Sua Maestà

Harry e Meghan, in questi ultimi anni (o comunque da quando sono sposati), hanno vissuto sulle montagne russe. Prima, amatissimi dal popolo inglese che li vedeva come due rivoluzionari all'interno della Royal Family, due persone davvero vicine ai sudditi. Poi, guardati con sospetto dopo avere rinunciato a ogni sorta di titolo e servizio nei confronti della Famiglia Reale e, infine, messi in un angolo dall'opinione pubblica stanca di libri, documentari Netflix e interviste compromettenti.

Harry e Meghan hanno anche cercato di rimediare alle loro uscite poco regali ma con scarsi risultati perché anche persone vicinissime alla compianta principessa Lady Diana, li hanno criticati. Uno su tutti è Paul Burrell, ex maggiordomo della principessa del Galles, che durante un intervento televisivo non ha usato mezzi termini e ha definito i Duchi di Sussex "Ginge and Whinge", espressione che in inglese ha un significato ben preciso.