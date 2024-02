Kate come sta: i segreti che Buckingham Palace non vuole svelare e il viaggio a Roma ora è a rischio

Kate Middleton, negli ultimi tempi, è stata spesso al centro del gossip d'Oltremanica e non solo: i sudditi inglesi e i fan modiali, infatti, si sono chiesti il motivo per cui la principessa del Galles sia stata operata, dato che, ufficialmente, non è mai stato comunicato nulla. Buckingham Palace si è solamente limitato a far sapere che la futura regina d'Inghilterra non prenderà parte a nessun evento pubblico prima di Pasqua e tutti hanno notato come anche alla cerimonia dei Bafta, il principe William fosse da solo e non accompagnato.

Il palazzo si limita a far sapere che Kate dopo l'intervento chirurgico sta bene ma di effettivo non si sa nulla, qualcuno parla di "segreti" che la Royal Family non vorrebbe svelare. Qualcun altro, invece, è meno malizioso.