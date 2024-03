Camilla è stanca, settimana di pausa dai doveri reali: «Resterà a fianco di Carlo malato»

Questo è un periodo un po' complicato per la Royal Family che, oltre a tutti gli impegni regali a cui deve partecipare, ha dovuto anche far fronte a vari problemi di salute di alcuni membri, precisamente Re Carlo III e Kate Middleton. Il sovrano d'Inghilterra è stato operato alla prostata ma, durante la sua permanenza alla London Clinic, è stato sottoposto anche a vari esami che hanno evidenziato la presenza di un tumore (non meglio specificato).

Kate, invece, si è sottoposta a un'operazione chirurgica all'addome ed è da più di tre settimane che non si vede in pubblico. Proprio per questa sua assenza (nonostante la convalescenza) e per il fatto che Buckingham Palace non si sbilanci più di tanto sulle sue condizioni, sono nate alcune teorie complottiste.

Delle faccende reali, quindi, si sono occupati il principe William e la Regina Camilla che, stando a fonti vicine a Palazzo, sarebbe stanca e avrebbe deciso di prendersi una settimana di riposo.