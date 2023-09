Noemi Bocchi, il sabato di lady Totti: cambio smalto (a 15 euro) in centro a Roma e shopping online. E Ilary la provoca

di Redazione web

Probabilmente non avrà mai la notorietà della "rivale" in amore Ilary Blasi, che a Roma nonostante la rottura con il re Francesco Totti, è rimasta regina. Ma da quando è diventata la compagna dell'ex numero 10 romanista, Noemi Bocchi difficilmente passa inosservata nella capitale. E quando non è al fianco del suo Pupone, si prende del tempo in solitudine per dedicarsi a se stessa, che sia la cura del corpo o un po' di shopping.

Noemi Bocchi, sabato libero

Capita, alle clienti del centro estetico "Juma Nails" in via di Ripetta, di ritrovarsela di fianco mentre fanno un trattamento per le unghie.

Ha richiesto un cambio smalto per le unghie, trattamento da 15 euro. Mentre aspettava, in silenzio, scorreva con lo smartphone su un sito che vende scarpe online. Di poche parole, sedeva con indosso la felpa realizzata per Totti, con il suo codice fiscale (simile a quella che lui indossava nel video in cui smentiva la rottura con Ilary).

Chissà, che tra uno scarponcino e uno stivaletto, non abbia notato anche la frecciata che Ilary le ha riservato ieri. «Dopo la visita oculistica spierò molto meglio», ha detto la showgirl, riferendosi all'episodio della partita di calcio, nel quale Noemi è stata sorpresa dalle telecamere a spiare una story della Blasi.

