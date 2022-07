A vederlo sembra il set di un film alla «Easy Rider» e invece è la suite di un hotel a zero stelle. Stiamo parlando del Null Stern Hotel, uno degli alberghi più curiosi al mondo. Senza soffitto e senza pareti, fa parte del concept di hotel presentato dagli artisti Frank e Patrik Riklin e realizzato fuori da un distributore di benzina in Svizzera, a Saillon, nel Vallese.

Il Null Stern Hotel a Saillon, Svizzera.

Niente tetto né pareti, l'albergo più strano al mondo si trova in un distributore di benzina

Portato avanti dal 2008, in collaborazione con l'albergatore Daniel Charbonnier, questo progetto che significa proprio hotel a zero stelle sembra una struttura poco pretenziosa e invece soggiornarvi costa più di 300 euro a notte.

Come tutte le costruzioni avveniristiche, il fine corrisponde solo in apparenza alla destinazione d'uso che ci si aspetterebbe da una stanza d'albergo. Il fulcro del soggiorno non è dormire, ma riflettere sulla situazione mondiale: dalla crisi energetica, ricordata dall'insegna luminosa che indica l'aumento dei prezzi del carburante, alla guerra in Ucraina. Il cielo stellato funge da canale di comunicazione con l'esterno per toccare con mano la crisi climatica, ma anche comprendere il nostro posto nel mondo.

«In un momento in cui il mondo sta andando in pezzi – dicono Frank e Patrik Riklin – è difficile ignorare la situazione mondiale attuale». Come non porsi allora certe domande: «Che cos'è la sicurezza? Cos'è il lusso? Come possiamo conservare le risorse e ridurre il nostro consumo di energia?». Una notte al Null Stern Hotel per riconnettersi con il mondo. Provare per credere.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Luglio 2022, 00:05

