Elon Musk: «Uso ketamina per il bene degli investitori. Me lo ha prescritto il medico». Cos'è il microdosing

L'aveva già detto, ma adesso arriva la conferma. Elon Musk ammette che il suo uso di ketamina, prescritta periodicamente dal medico, «è nel miglior interesse degli investitori» di Tesla e delle altre società di cui è alla guida. Lo rivela l'imprenditore in un'intervista all'ex anchor della Cnn Don Lemon.

La confessione

Musk spiega come quello che conta per Wall Street è «l'esecuzione. Quindi dal punto di vista degli investitori, se sto prendendo qualcosa dovrei continuare a farlo». Nei mesi scorsi il Wall Street Journal aveva rivelato che i manager di Tesle e SpaceX erano preoccupati per l'uso di droghe ricreative da parte di Musk.

Cos'è il microdosing

Il microdosing è un fenomeno in forte aumento tra i manager, che sostengono i suoi effetti benefici su produttività e creatività sul lavoro. Questo nuovo trend, che consiste nell’assumere piccole quantità di stupefacenti, è illegale nella maggior parte dei Paesi del mondo. Le droghe fanno male. Eppure a farne uso è un numero sempre più alto di CEO della Silicon Valley, che non si nascondono più e, come Musk, ne parlano pubblicamente.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Marzo 2024, 16:06

