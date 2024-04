Miriam Leone, primo compleanno da mamma: «Benvenuta vita nuova»

di Cristina Siciliano

Miriam Leone, lo scorso 29 dicembre, ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita privata: è diventata mamma di Orlando, nato dall'amore con il marito Paolo Carullo. L'attrice ha festeggiato il suo "compleanno speciale": il primo da mamma. Leone ha deciso di spegnere 39 candeline sulla terrazza del suo attico milanese, circondata dall'affetto dei suoi cari. Per l'attrice si tratta di un nuovo inizio fatto di consapevolezze, priorità e tantissimi sorrisi.

Il compleanno di Miriam Leone

Leone ha scelto di pubblicare sul suo profilo Instagram un carosello di foto che documentano il giorno del suo compleanno.

«Un grazie grande così per gli auguri, per i pensieri, per i regali, per la presenza, per aver celebrato con me questo giorno di festa – ha scritto Leone a corredo del post Instagram –. Benvenuta a questa “Vita Nova”, questa Miriam nuova e quella piccola che rimane dentro di me, ancora una volta vestita di celeste».

Numerosi sono stati i commenti dei follower a corredo del post Instagram che ha pubblicato l'attrice. «Auguri mamma stupenda, meriti mille di questi sorrisi. Siamo fieri di te e della persona che sei», si legge nella maggior parte dei commenti dei fan.

