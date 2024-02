Milano quarta al mondo per inquinamento, Miriam Leone lancia l'appello sui social: «Sala e Fontana fate qualcosa»

di Cristina Siciliano

Inquinamento oltre i limiti a Milano. Secondo i dati raccolti dal sito svizzero IQAir, la qualità dell'aria di Milano risulta non salutare al punto tale da inserire la città al quarto posto dopo Delhi (India), Lahore in Pakistan e Dacca in Bangladesh. La notizia naturalmente ha fatto il giro del web e sono molte le persone che stanno commentando. Tra queste anche Miriam Leone, attrice ed ex miss Italia, che ha lanciato un appello nelle sue Instagram stories affinché il sindaco Beppe Sala e il presidente della Regione, Attilio Fontana, prendano provvedimenti. «Beppe Sala e Attilo Fontana chi può fare qualcosa risponda», ha scritto Miriam Leone a corredo del post Instagram taggando entrambi.

Miriam Leone mamma

Il 29 dicembre 2023 Miriam Leone è diventata mamma di Orlando, primo figlio dell'attrice nato dall'amore con Paolo Carullo. A quasi due mesi dopo il parto Miriam Leone, sempre attivissima sui soocial, non smette di ricordare alcuni dei momenti più importanti legati all'arrivo del suo Orlando e si gode con spensieratezza splendidi momenti di intimità familiare.

L'annuncio

L'annuncio della nascita di Orlando è avvenuto due giorni dopo il lieto evento con l'immagine della manina del bimbo che stringe il dito della sua mamma: «Amore infinito, grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia» ha scritto l'attrice.

