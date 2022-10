Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la rivelazione: «Lui sta uscendo con un'ex dama di Uomini e Donne». Ecco chi potrebbe essere

di Redazione web

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme? Nessuna risposta ufficiale, ma i pettegolezzi sulla coppia non si arrestano. Dopo l'esclusiva lanciata da Chi, Michelle Hunziker ha fatto intendere che tra i due non ci sia nessun ritorno di fiamma.

Nelle ultime ore è giunta una nuova indiscrezione, lanciata da Amedeo Venza. L'esperto di gossip ha condiviso su Instagram una storia, facendo chiarezza sulla separazione tra la showgirl svizzera e il manager dell'omonima casa di moda.

La storia su Instagram

Amedeo Venza ha rivelato sul suo profilo social, seguito da 120 mila utenti appassionati di gossip, che Tomaso Trussardi al momento starebbe frequentando un ex volto noto della televisione, ovvero un'ex dama del Trono Over di Uomini e Donne.

La storia di Venza, che riporta l'ultimo post di Michelle Hunziker, dice: «Michelle smentisce il ritorno con Trussardi? Beh, lui scrive a diverse Donne, tra cui anche un’ex dama del trono Over?». Verza non ha rivelato il nome della diretta interessata ma ha solo fatto chiarezza sul gossip che sta tenendo banco in questi giorni. Gli utenti, però, pensano che la dama possa essere Pamela Barretta, poiché Venza è molto amica della 38enne pugliese.

