Aurora Ramazzotti, che cambiamento: «Non mi sta più niente addosso»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti alle prese con i primi mesi della gravidanza. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, e il compagno Goffredo Cerza stanno per diventare genitori di un maschietto che arriverà ad aprile. Sempre attiva sui social, Aurora ha mostrato ai follower i grandi cambiamenti che sta subendo, trasloco a parte. Infatti, oltre a spostarsi in una casa più grande, adatta per accogliere il bebè in arrivo, la Ramazzotti ha sentito la necessità di cambiare guardaroba e iniziare a vestire abiti premaman.

Aurora Ramazzotti: «Faccio stretching», e la forma è perfetta anche in gravidanza

Aurora Ramazzotti, incinta e alle prese col trasloco: «Mancano ancora le ultime cose»

Aurora Ramazzotti, le prime foto del pancino. E ai fan risponde: «Ecco cosa bevo in gravidanza»

Le storie Instagram

Aurora Ramazzotti è in grande forma. Nonostante i primi mesi da gravidanza siano sempre duri da superare, la 25enne appare raggiante, energica e si mantiene sempre in movimento facendo anche della sana attività fisica. Ma come in ogni gravidanza, il corpo cambia e subisce delle variazioni, per questo motivo è necessario dimenticare nell'armadio i jeans mom fit e i crop top, per scegliere di indossare capi più comodi e versatili.

Aurora Ramazzotti ha, infatti, condiviso una storia Instagram con uno scatto in cui mostra il suo outfit: t-shirt oversize bianca, pantaloni e cappotto nero. Poi, nella successiva storia si riprende e con la solita ironia che la contraddistingue ha detto: «Mi fa ridere che vi sia piaciuto così tanto il look della storia precedente... volevo informarvi che sono tutti abiti premaman perché non mi sta più niente», smontando l'entusiamo delle giovani follower.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Ottobre 2022, 08:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA