Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, sboccia (di nuovo) l'amore tra i due: «Sono una famiglia, ma a delle condizioni...»

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme. I due avevano dato il via a un 2022 nero dal punto di vista delle separazioni. Sono stati gli apri pista delle tante rotture che in questi mesi hanno infiammato il gossip, ma adesso tra loro sembra essere scoppiato di nuovo l'amore.

Paparazzati insieme

Dopo mesi divisi e la parentesi Giovanni Angiolini, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembrano essere tornati una coppia felice. A riportare la notizia è il settimanale Chi, che li ha pizzicati insieme e con fermezza annuncia che i due sono tornati ad essere una famiglia.

Di nuovo insieme

Secondo quanto riportato dal magazine di Alfonso Signorini, a fare il primo passo sarebbe stata Michelle Hunziker, ma Tomaso non la voleva. Agli amici, addirittura, Tomaso Trussardi confessò «che non gli era nemmeno andata giù l'apparizione di Michelle e del suo ex Eros Ramazzotti». Una forzatura che proprio non ha digerito, ma il tempo è un buon alleato e adesso i due sono di nuovo insieme.

La mancanza

Michelle Hunziker però è riuscita a riconquistare la sua fiducia. La showgirl svizzera, infatti, ha capito quanto le mancasse il suo ex marito e tra i due si è riaperto un dialogo interrotto bruscamente con la rottura. Michelle è riuscita a far sbocciare nuovamente l'amore facendosi sentire molto presente e con tanti messaggini che hanno convinto Tomaso Trussardi a riprovarci. Secondo il settimanale, però tra i due al momento sarebbe Tomaso a gestire la relazione imponendo «bocche cucite, stop ai servizi posati per i giornali e all interviste in tv, niente immagini di famiglie allargate: Tomaso pretende concretezza dei sentimenti e un rapporto vero dentro e fuori casa». Tomaso Trussardi non è mai stato un amante dei social e della pubblicità nella sua relazione. Sul suo profilo Instagram ha sempre condiviso il minimo indispensabile. E, dunque, qualora fossero confermate le voci di Chi sul loro riavvicinamento, non sarebbe da escludere che l'imprenditore abbia posto dei limiti del genere per ritrovare la serenità di coppia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Ottobre 2022, 12:06

