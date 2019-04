Michelle Hunziker e Gianluca Vacchi, balletto social nella notte a Trinità dei Monti: «E' molto meglio di me!»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la sfondo della Roma by nightha voluto fare un nuovo regalo ai suoi follower, un balletto con un ospite inaspettato. La conduttrice infatti ha postato dal suo profilo Instagram un video che la vede danzare sulla scalinata romana diassieme all’ereditiero e star dei socialLa coppia si è lanciata in una coreografia improvvisata con la hit “Con Calma”, di Daddy Yankee, e il ballo è diventato anche un passo a tre con il coinvolgimento di un venditore di rose. Naturalmente a dettare i passi è stato Vacchi, che come è noto è esperto di balletti e la stessa Michelle ha confermato la sua “superiorità” nella didascalia che accompagna il video: “Ad un certo punto – ha sottolineato sul social - ieri sera mi sono ritrovata a ballare in Piazza di Spagna con una persona di una simpatia inenarrabile... @gianlucavacchi !!! Il problema è che balla mooooolto meglio di meeeeee!!! Stay tuned...#concalma @daddyyankee #gvlifestyle regia di @cenciroby 🤣🤣🤣”.Rimane misterioso il motivo dell’incontro tra Michelle e Vacchi, che potrebbe essere legato alla sua partecipazione al nuovo programma della Hunziker, la versione tricolore di “All together now”.