Michelle Hunziker , il gesto "choc" durante il temporale in spiaggia. Interviene il bagnino: «Ma che fai?». In questi giorni, la conduttrice svizzera si trova a Milano Marittima per il suo consueto appuntamento sportivo al Golf Club di Cervia con Iron Ciapet, la sua community online di fitness.

Ieri, però, la riviera è stata bagnata da una fitta pioggia e Michelle ha spiazzato tutti con un gesto inaspettato. Invece di andare a ripararsi, la showgirl è corsa in spiaggia sotto al diluvio. Tanto che è intervenuto il bagnino. Il curioso episodio è stato raccontato dalla stessa Michelle Hunziker in un post su Instagram: «Quando se ne va il sole e si prepara una tempesta… molti corrono a riparo…dal lato opposto una pazza svizzera, 😂 corre in spiaggia il prima possibile per non perdersi lo spettacolo gratuito più figo dell’universo!!! Si alza il vento…inizia a piovere, il mare 🌊 si agita e prende una forma magnifica. Lo temo molto lo rispetto e mi attrae come se fosse un magnete! Si avvicina l’anziano e saggio bagnino preoccupato con un ombrello e mi chiede se può accompagnarmi in hotel…lo ringrazio, gli dico che non mi si arricciano i capelli 😋 e gli chiedo se vuole godersi lo spettacolo con me❤️».

Immediati i commenti divertiti dei fan: «Stupenda». E ancora: «Bella e brava». «Il temporale ti dà ancora più energia». Il post "bagnato" fa il pieno di like.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Luglio 2021, 19:36

