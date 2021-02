Meghan Markle il principe Harry verso San Valentino: «Così mi ha fatto innamorare»

Meghan Markle e il principe Harry verso San Valentino: «Così mi ha fatto innamorare». «Guardate come Harry ha rubato il cuore di Meghan»: è così che la duchessa di Sussex Meghan Markle ha voluto annunciare ai social come aspetterà San Valentino. Scorrendo i vecchi ricordi. E - soprattutto - i vecchi post su Instagram. «Con San Valentino in arrivo - ha rivelato - ho pensato che sarebbe stato bello guardare indietro sui post Instagram del 2017», così la duchessa di Sussex.

Che poi ha proseguito, riportando un suo vecchio post dove mostrava un mazzo di fiori - regalatole dal marito - aggiungendo una dedica: «Le foto sui social media mostrano che l'amore era nell'aria mentre il principe Harry corteggiava Meghan Markle nei primi giorni dei loro appuntamenti», così Meghan Markle. I due si sono conosciuti a Londra nell'estate del 2016 e - come riporta il post - la loro prima apparizione pubblica è avvenuta nel 2017, in occasione degli Invictus Games del 2017, che si sono svolti a Toronto in Canada. Il matrimonio è stato celebrato poi nel 2018, nel castello di Windsor.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 16:56

