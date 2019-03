di Emiliana Costa

Ormai fervono i preparativi per l'imminente trasferimento al Frogmore Cottage, residenza a 30 chilometri da Londra. Secondo alcuni media britannici, il trasferimento, con la conseguente separazione dello staff di Harry e William, sarebbe dovuto ad attriti tra i due fratelli e le mogli Meghan e Kate. Ma secondo il sitonon sarebbe proprio così: «».Ecco cosa avrebbe rivelato una fonte del sito britannico: «Sì, è per il bene della Monarchia. Ma la decisione di lasciare il palazzo non significa che tra William e Harry ci siano tensioni. I rampolli hanno preso strade diverse perché hanno obiettivi diversi. La base di William resterà sempre e comunque quella di Bukingham Palace perché è lui l’erede al trono d’Inghilterra.(la separazione dello staff, ndr). Doveva succedere, entrambi erano preparati a questa eventualità».Staremo a vedere.