Domenica In, Rita Dalla Chiesa: «Sto con Meghan Markle». Mughini e Pannofino spiazzano tutti

Pamela Prati, malore per la showgirl: ecco cosa è successo e come sta​

Una discussione decisamente movimentata, quella che ha contraddistinto l'ultima parte della puntata di Domenica In di oggi, domenica 14 aprile 2019.e i suoi ospiti in studio, infatti, hanno iniziato a parlare di: le ultime indiscrezioni la vogliono già mamma, ma negli studi Rai "Fabrizio Frizzi" si parla soprattutto dei difficili rapporti tra la duchessa di Sussex ed il resto della famiglia reale britannica, la regina Elisabetta in primis.Il tenore di tutti gli opinionisti presenti in studio è di condanna nei confronti di, 'rea' di voler mantenere una certa indipendenza, forse anche a causa del suo passato da attrice, nonostante ormai sia un membro della famiglia reale britannica. L'unica a difendere a spada trattaè la conduttrice: «Io sto con lei, è una donna che vuole mantenere una sua identità e non mi sembra che a Corte sia stata presa in simpatia, non è giusto».La discussione, ad un certo punto, viene interrotta dalla padrona di casa,, che si rivolge ad un annoiato. Lo scrittore ed opinionista scherza così: «Scusate, ma quando sento parlare di certi argomenti, mi addormento, senza dare fastidio a nessuno». E ancora: «Non c'è niente di più obsoleto di parlare della famiglia reale britannica. I tempi sono cambiati, oggi nessuna donna di 20-30 anni è interessata a sapere cosa accade all'interno della monarchia britannica»., però, ritorna a difendere: «Secondo me è stata un po' discriminata, anche la decisione di vietarle di indossare i gioielli della regina non è una cosa bella». A quel punto interviene. «Che gran problema, non ci dormo la notte», ironizza l'attore e doppiatore.