Maurizio Costanzo, a Verissimo il ricordo del padre: «Ho sempre la sua foto con me»

Ospite d'eccezione a Verissimo, Maurizio Costanzo. Il popolare conduttore e giornalista sta promuovendo il suo libro "Smemorabilia" in cui racconta «tutto quello che ho visto, dal telefono senza fili, a gettone..». Silvia Toffanin chiede a Maurizio: «Cosa ricordi di te da giovane?». E la risposta: «Volevo fare questo lavoro. Non mi sapevo vedere altrove. Non potevo immaginare la mia vita in altro modo», racconta Costanzo.

Leggi anche > Aurora Ramazzotti, la sorpresa inaspettata in montagna: «La pace»

Da oltre 40 anni Maurizio conduce il "Maurizio Costanzo show" ma non ha mai potuto vedere la reazione del padre al suo successo: «Ho sempre con me la foto di mio padre, anche nel cassetto. Se qualcuno la vede lo avvertisse lassù» dice il giornalista che ricorda il padre morto quando lui aveva cominciato i primi passi da giornalista.

La vita

Maurizio è legato a Maria De Filippi ormai da 35 anni e spesso l'ha definita come l'unica donna che ha saputo prenderlo e che gli trasmette serenità. «C'è una completa solidarietà, il compimento della parità in una coppia. Bisogna faticare per trovare un amore così, ma poi arriva» scrive Costanzo nel suo libro. «L'affetto e il rispetto» sono le caratteristiche principali secondo Maurizio per portare avanti un amore. Nonno di 4 nipoti, Maurizio parla teneramente di loro: «E' bello quando la vita ti consente di fare il nonno. Tutti i giovedì vedo in studio da me i nipoti, non perchè io abbia dei ricordi, ma perchè ce li abbiano loro loro. E aggiunge: «Lo faccio apposta per costruire ricordi. Non sono un nonno che accomapgna allo zoo, allo stadio».

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Gennaio 2023, 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA