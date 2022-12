Maurizio Costanzo, a Oggi è un altro giorno la rivelazione su Raffaella Carrà: «Le feci un favore»

Ospite del programma Oggi è un altro giorno, Maurizio Costanzo ha raccontato alla conduttrice Serena Bortone un aneddoto che ricorda affettuosamente. Nell'omaggiare tutti i talenti che Maurizio ha scoperto, Bortone rammenta anche la grande Raffaella Carrà. «Raffaella è un ricordo indelebile» esordisce il giornalista. E poi inizia a raccontare un curioso episodio inedito: «Conoscevo la madre. Raffaella aveva 17 anni e voleva entrare nella scuola di cinematografia e bisognava fare un tema: la madre mi chiese di scriverle il tema e lei fu ammessa», rivela.

Leggi anche > Chiara Ferragni e Fedez, il bacio davanti a Valentina. E lei li guarda male: «Quando sei l'unica single...»

«Oggi non ci sono più persone così che sanno fare tutto» ribadisce Costanzo che ha sempre stimato Raffaella Carrà e che tuttora continua a farlo.

L'amore di Costanzo

Quella di Costanzo è una vita segnata anche da tanto amore. Si è sposato per ben quattro volte, di cui l’ultima con Maria De Filippi, a cui è legato dal 1995. Un matrimonio, il loro, fatto di piccoli gesti e attenzioni quotidiane di cui Costanzo ha avuto modo di parlare proprio oggi. Maria De Filippi è stata davvero importante per la sua maturazione, tanto è vero che a proposito Costanzo ha commentato: «Sai ho preso la rincorsa, mi sono sposato quattro volte, alla quarta ci ho azzeccato». Contrariamente a quanto accade di norma (puntualmente si torna a parlare della sua passione per il gelato e di quanto Maria De Filippi lo bacchetti a riguardo) stavolta Costanzo ha regalato ai telespettatori un lato nuovo di sé.

Il suo rapporto con Maria

Quando Serena Bortone ha chiesto al suo ospite quale fosse stata la lezione più importante che la moglie gli avesse impartito Costanzo ha risposto: «Mi ha insegnato ad esserci, mi ha insegnato il piacere di parlare, anche poco ma di parlare». Una risposta, questa, che ha subito trovato il favore dei presenti, colpiti dalla profondità di una frase tanto semplice quanto intensa. Pino Strabioli, per esempio, ha commentato: «Già mi ha insegnato ad esserci è bellissimo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Dicembre 2022, 17:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA