Martina Colombari, pancera e calze antitrombo dopo l’operazione d’urgenza: «Pronta a ripartire, con calma»

Martina Colombari ha voluto tranquillizzare i suoi follower che si erano preoccupati molto dopo l'annuncio della showgirl di esere stata operata d'urgenza in ospedale a causa di una peritonite. Martina ha raccontato dal letto di ospedale: «Buongiorno, se sono sparita in questi giorni è perché sono stata in ospedale, oggi mi dimettono per fortuna. Ho avuto un intervento d'urgenza all'addome. Un po' un patatrack in peritonite, sono stata ricoverata all'ospedale Ceccarini a Riccione. Ero qui a trovare i miei genitori, sono stati tutti magnifici, tutto lo staff del dottor Lucchi, le oss e le infermiere. Mi hanno curata e mi hanno salvata. Adesso pian piano mi riprenderò».

Poco fa Martina Colombari ha aggiornato i suoi follower sullo stato della sua salute.

La foto di Martina Colombari

Martina Colombari ha pubblicato una foto in cui si è mostrata con pancera e calze antitrombo nell'attesa di riprendersi del tutto: «Non avendo mai subito un intervento chirurgico serio non ho avuto precedenti esperienze di recupero fisico.

Molti suoi colleghi hanno commentato la foto, dandole supporto e sostegno.

