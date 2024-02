Martina Colombari operata per peritonite, paura per la showgirl: «Intervento d'urgenza, i medici mi hanno salvata»

di Dajana Mrruku

Sono stati momenti di apprensione per Martina Colombari, scomparsa da qualche giorno dai social. La showgirl è sempre molto attiva con i suoi follower e questa assenza aveva iniziato a preoccupare non poco. Martina ha spiegato questa mattina il motivo: «Sono stata operata d'urgenza».

Martina Colombari operata d'urgenza

Martina Colombari è tornata poco fa sui social, sdraiata su un letto d'ospedale, occhiali da vista e completamente struccata. Il viso un po' affaticato è stato il segno che qualcosa non stava andando nel verso giusto. La showgirl ha raccontato di essere stata operata d'urgenza: «Buongiorno, se sono sparita in questi giorni è perché sono stata in ospedale, oggi mi dimettono per fortuna. Ho avuto un intervento d'urgenza all'addome. Un po' un patatrack in peritonite, sono stata ricoverata all'ospedale Ceccarini a Riccione. Ero qui a trovare i miei genitori, sono stati tutti magnifici, tutto lo staff del dottor Lucchi, le oss e le infermiere. Mi hanno curata e mi hanno salvata. Adesso pian piano mi riprenderò».

