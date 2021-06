Mara Venier operata, l'intervento lungo 7 ore. La convalescenza col nipote: come sta la conduttrice di Domenica In

di Danilo Barbagallo

Mara Venier si sottopone a un intervento ai denti e a consolarla arriva il nipotino Claudio. Mara Venier ha condiviso un divertente video dal suo account social, che la vede dolorante per via dell’operazione, ma divertita dalla marachelle del nipote, che è sdraiato a letto al suo fianco.

Mara Venier e l'intervento ai denti: la convalescenza col nipote

Mara Venier si e sottoposta a un intervento ai denti e, come dimostrato da un video che la conduttrice ha condiviso su Instagram, affronta la convalescenza assieme al marito Nicola Carraro e al nipote Claudio. Mara, sdraiata sul letto, guarda la televisione assieme al nipote: “Nonna c’ha il ghiaccio – gli dice - s’è operata ai denti. Che stiamo guardando in tv?!”. Lui invece di rispondere si nasconde dietro un cuscino, e da lì comincia una piccola e affettuosa “lotta” che diverte sia la nonna che il piccolo.

Risate a parte, l’operazione per Mara Venier non è stata molto semplice dato che, come ha spiegato la conduttrice di “Domenica In” sul social, ha avuto una durata che ha superato le sette ore. Numerosi i messaggi di pronta guarigione da parte dei follower e dei tanti amici vip fra cui Alberto Matano, Nino D’Angelo ed Elisabetta Gregoraci.

