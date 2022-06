Manuel e Lulù, la hit di Giacomo Urtis è ispirata alla storia d'amore naufragata: «Ascoltate»

Amore finito... in musica. L'ex gieffino Giacomo Urtis ha lanciato Mami Linda, una hit estiva, dicendo di essersi ispirato alla storia d'amore, parecchio discussa, tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Lulù Selassié. Il nuotatore e la principessa hanno vissuto il loro amore sotto le telecamere del Grande Fratello Vip 6, ma la relazione è naufragata, tra le tante polemiche, dopo la conclusione del reality show.

Urtis, in una story Instagram, ha spiegato che per il brano ha tratto ispirazione dalle vicende che hanno coinvolto la princess e il giovane triestino. In particolare, ha confermato che la canzone fa riferimento all’ex coppia e ha invitato i fan a porre attenzione al testo. «Per colpa della gente che mette veleno, non siamo più in grado di dirci ti amo. Ma chi se ne frega, ma chi se ne frega io e te questa notte nudi sotto la luna piena».

E ora, resta il dubbio che il riferimento a persone "guastafeste" sia al padre di Manuel, su cui Lulù stessa ha puntato il dito, raccontando che lei e Bortuzzo non avevano alcun problema se non l'intrusione della famiglia del nuotatore, in particolare del padre Franco con il quale la principessa ha sempre avuto rapporti gelidi.

Bortuzzo, dopo essere uscito dal GF Vip e aver chiuso con Lucrezia Selassié , si è dedicato agli allenamenti in vasca. ‘Lulù’, invece, ha trascorso dei giorni di vacanza. Si mormora che, assieme alle sorelle Jessica e Clarissa, sarà protagonista della prossima edizione di Tale e Quale Show, che anche nella stagione 2022 sarà timonato da Carlo Conti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Giugno 2022, 23:33

