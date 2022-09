Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri, lei pubblica un video in cui ironizza sui disabili: «Gesto agghiacciante»

Bufera e critiche su Angelica Benevieri, la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo, l'ex nuotatore finito sulla sedia a rotelle dopo esser stato colpito da un colpo di pistola durante un agguato nella periferia di Roma nel 2019. La ragazza tempo fa aveva postato un video su TikTok nel quale ironizzava sulle persone disabili. Internet però, si sa, non dimentica, e a distanza di tempo quel video è diventato virale. Scatenando le polemiche. «Un gesto agghiacciante», è il commento unanime degli utenti.

IL VIDEO DI ANGELICA BENEVIERI, FIDANZATA DI BORTUZZO

Nel video si vede la ragazza entrare in un bagno, salvo poi rendersi conto di essere entrata in quello riservato ai diversamente abili. Dopo aver fatto una faccia sorpresa, nel video si vede la stessa Angelica uscire zoppicando e mimando degli spasmi, per "giustificare" la sua presenza in quel bagno e di fatto "imitando" chi quelle difficoltà le ha davvero. «Queste persone non vanno prese in giro neanche per scherzo, vergognati», scrivono sui social.

LA BUFERA SUL VIDEO DI ANGELICA BENEVIERI E I DISABILI

E ancora: «Ma è possibile che lui, che è sulla sedia a rotelle, non dica proprio nulla? Uno dei video più imbarazzanti, vergognosi e fuori luogo mai visti». Lui in realtà nel pomeriggio ha risposto e con una storia su Instagram che lascia pochi dubbi: una foto dei due abbracciati, con Manuel Bortuzzo che fa il gesto del dito medio a favore di telecamera. Un modo, forse poco elegante ma di certo incisivo, per difenderla. E far capire che tra i due non c'è alcun problema.

Manuel Bortuzzo, la fidanzata Angelica Benevieri pubblica un video in cui ironizza sui disabili: «Gesto agghicciante» https://t.co/dO7MTezATj — Leggo (@leggoit) September 10, 2022

