Lory del Santo e il sesso: «Faccio solo il mio dovere, perché è giusto tutto sommato»

Lory del Santo parla dei suoi rapporti intimi col fidanzato Marco Cucolo. Lory Del Santo ha un compagno molto giovane, 28 anni, ma sembra che abbia perso un po’ di interesse nel sesso: “Faccio solo il mio dovere, perché è giusto tutto sommato...”.

Fra Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo infatti la vita intima non manca, ma lei appunto confessa di aver ridotto l’attività al minimo possibile: “Si, facciamo l'amore - ha spiegato in un intervento a “Un giorno da pecora”, sulle frequenze di Radio1 - ma io spero sempre il meno possibile, non troppo spesso”.

Il numero massimo dei rapporti è quattro (“Direi di accontentarci di quattro volte a settimana (…) Non è proprio pochissimo...”), in cui lei fa il suo “dovere” di fidanzata: “Faccio solo il mio dovere, perché è giusto tutto sommato...”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Dicembre 2020, 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA