Oroscopo di Paolo Fox del weekend: rinascita per Cancro e Bilancia, problemi sentimentali per i Leone

L'oroscopo di Paolo Fox del week end, come ogni settimana, guida verso le giornate di sabato e domenica. Amore, fortuna e lavoro: ecco quali sono le previsioni per i vari segni zodiacali.

ARIETE. Chi ha avuto problemi dal punto di vista sentimentale vedrà arrivare le prime soluzioni. Dal punto di vista professionale sarà possibile fare qualcosa in più. Buone notizie.

TORO. Cercate di mettere da parte qualcosa, i progetti che avete in mente non sempre potrebbero decollare. Il 2021 è un anno interlocutorio.

GEMELLI. Sarà meglio tenere sotto controllo le insofferenze sentimentali. Siete molto stanchi e dalla giornata di sabat inizierà un periodo frenetico sul lavoro.

CANCRO. L'amore sarà sottotono nel fine settimana, gli strascichi di Saturno si fanno ancora sentire, ma inizia il miglioramento. Slancio sul lavoro nei prossimi mesi.

LEONE. Potrebbero nascere problemi sentimentali. Cercate di non pretendere l'impossibile nel weekend visto che i pianeti saranno contrari.

VERGINE. Si apre un momento di riflessione e di cambiamenti. Cercate di rimandare le discussioni professionali a dopo il weekend.

BILANCIA. Le coppie che sono nate in questo periodo vivranno un periodo fertile. Inizia un periodo di rinnovamento. Non è ancora arrivato il momento di puntare i piedi.

SCORPIONE. Non tutto potrebbe andare come sperato. Nella giornata di sabato vivrete momenti faticosi, cercate di evitare polemiche in campo professionale.

SAGITTARIO. I nuovi affari vanno analizzati con attenzione, porebbe arrivare qualcosa di nuovo proprio nel fine settimana. Non sarà facile lasciarsi andare dal punto di vista emotivo.

CAPRICORNO. I nati del segno troveranno finalmente la chiave per superare le difficoltà e affrontare le novità. Non tiratevi indietro in ambito professionale.

ACQUARIO. Nuove soluzioni in vista. Nella giornata di sabato aumenterà lo stress, cercate di riposare. Molti progetti rimangono in sospeso.

PESCI. Buone occasioni in vista dal punto di vista professionale, si aprono nuovi progetti e anche cambiamenti che non avreste mai creduto possibili.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Dicembre 2020, 13:50

