Selvaggia Lucarelli contro Fedez: «Se è tanto capace di fare beneficenza, regali il suo Sanremo a Morgan»

Selvaggia Lucarelli ha commentato la partecipazione di Fedez a Sanremo. La giornalista ha colto la palla al balzo per riprendere in modo ironico le polemiche sulla beneficenza fatta dal rapper. La Lucarelli ha pubblicato sulla sua pagina Instagram la foto di Fedez scrivendo: «Allora adesso se è tanto capace di fare beneficenza Fedez regala la sua partecipazione a Sanremo a Morgan. Vojo vedè».

Leggi anche > Chiara Ferragni, Fedez va a Sanremo e lei esulta: il messaggio di Leone commuove il papà

Senza ombra di dubbio Sanremo 2021 promette di regalare grandi emozioni, visto il gran polverone nato ancora prima che si arrivi nel 2021. Non solo le polemiche e la sorpresa sulla partecipazione di Fedez al Festival ma anche quella nata dall'assenza di Morgan e dalla presenza invece tra i concorrenti di Bugo, squalificato la passata edizione. Nelle ultime ore Morgan ha infatti ritenuto ingiusta la sua esclusione dalla competizione chiedendo ad Amadeus anche l'esclusione di Bugo.

Poi la Lucarelli rincara la dose su Fedez e nel suo profilo Twitter riposta una vecchia intervista di Fedez in cui dice chiaramente che non avrebbe fatto Sanremo e aggiunge: «Forse è brutto dirlo. Diciamocelo chiaramente uno a Sanremo ci va quando le cose non vanno bene, questo è discograficamente è così inutile che ce lo neghiamo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Dicembre 2020, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA