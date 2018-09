Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

diventerà mamma, la conduttrice infatti, sposata col marito Bernardo De Luca, è rimastaa 44 anni. Una gravidanza inaspettata per la Bianchetti, al quarto mese e con le prime forme da futura mamma: “Pensavo che ormai non fosse destino – ha fatto sapere a “Chi”, in edicola domani - infatti questaè veramente inaspettata a 44 anni”.Il nuovo arrivato (il sesso per ora è ancora un mistero) dovrebbe nascere a febbraio: "Sono al quarto mese, sta procedendo tutto bene (anche se sono lievitata subito): io e mio marito Bernardo siamo al settimo cielo. Non abbiamo ancora scelto il nome, ma sentire il battito del suo cuore è stata un'emozione grandissima. Posso dire di essere veramente felice".