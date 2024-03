Lily Allen: «Amo le mie figlie però mi hanno rovinato la carriera. Non è vero che una madre può avere tutto»

di Cristina Siciliano

Lily Allen, 38 anni, non perde l'energia e lo stile che l'ha resa famosa in tutto il mondo. Per la cantante è arrivato il momento di fare un bilancio della sua vita: ha parlato della sua carriera e della sua scelta di ritirarsi nel 2011 in campagna, per dedicarsi alla sua famiglia e soprattutto alle sue figlie. Lily ne ha due, Ethel Mary, 12 anni, e Marnie Rose, 10, con il suo ex marito costruttore Sam Cooper, 45 anni, e ha pubblicato il suo ultimo album in studio "No Shame" nel 2018. Attualmente vive a New York con il suo nuovo compagno, David Harbour e si dice felice della sua vita. O quasi.

Le parole di Lily Allen

«Le mie figlie hanno rovinato la mia carriera - ha sottolineato Lily Allen a Radio Times -. Io le adoro e mi completano ma in termini di celebrità del pop l'hanno completamente rovinata. Mi infastidisce quando la gente dice che puoi avere tutto perché francamente non è possibile. Alcune persone scelgono la carriera piuttosto che i figli e questa è una loro prerogativa, ma i miei genitori erano abbastanza assenti quando ero bambina».

Lily ha così concluso: «Sento che questo ha lasciato delle brutte cicatrici che non voglio si ripetano sulle mie figlie».

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Marzo 2024, 21:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA