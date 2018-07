Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La regina Letizia sceglie (di nuovo) il total white per alcuni scatti di famiglia. Letizia Ortiz, in vacanza con il marito Felipe e le figlie a Maiorca, ha sfoggiato un abito bianco firmato Hugo Boss e un paio di espadrillas chiare, ricordandoci di essere una grande fan del bianco così in voga quest'estate.Non solo, ma Letizia ha coordinato l'outfit con quello della figlia - ed erede al trono - Sofia, che ha invece scelto un abito bianco Massimo Dutti, confermando, in caso non l'avessimo notato, di avere ereditato il Dna stiloso della mamma. Abito Zara blu invece per la piccola Leonor, in tinta con la camicia del papà.