Leonardo DiCaprio e Irina Shayk avvistati insieme al Coachella: flirt in corso? I paparazzi infiammano il gossip

di Redazione Web

Niente da fare, il Coachella 2023, il festival più cool dell'anno ha dato grandi soddisfazioni al mondo del gossip e non sono mancate le love vibes. Le foto di una coppia in particolare hanno fatto il giro del mondo, ossia quelle di Leonardo DiCaprio e Irina Shayk che ridono e scherzano insieme al festival. Cosa bolle in pentola?

Leonardo Di Caprio, 48 anni, a petto nudo a bordo di uno yacht in compagnia della nuova fidanzata under 25

Leonardo Di Caprio e Gigi Hadid avvistati insieme: sta nascendo l'amore?

Nonostante l'affollamento e la luce "viola" è impossibile non notare Leonardo e Irina, uno di fianco all'altra. Scherzano, ridono e si divertono. Lui, con il suo cappellino scuro e lei con un abito floreale. Però, nessun annuncio è mai arrivato dai diretti interessati. E quindi, non conoscendo la loro situazione sentimentale, sorge spontaneo chiedersi: cosa significa questo feeling? C'è del tenero?

I riflettori ormai sono puntati su di loro... Non ci resta che aspettare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Aprile 2023, 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA