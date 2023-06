Lapo Elkann, il tweet sulla finale della Champions fa arrabbiare i tifosi della Juve: «Sei ridicolo»

di Redazione web

La Champions League si è conclusa ieri sera, 10 giugno, con la vittoria del Manchester City sull'Inter. Si tratta della prima vittoria di Champions League per il Manchester City. Sul web sono in molti ad essersi congratulati con il club inglese e altri hanno ringraziato i calciatori neroazzurri per la buona prestazione, nonostante non siano riusciti nell'impresa.

In particolare Lapo Elkann, nipote dell'Avvocato Agnelli, da sempre tifosissimo della Juventus nonché fratello di John proprietario del club, ha ringraziato i giocatori dell'Inter. La reazione dei fan, tuttavia, non è quella che si aspettava.

Andiamo a vedere cosa è successo.

Lapo Elkann e il tweet della discordia

Lapo Elkann ha voluto pubblicare un tweet su Twitter dove si congratulava con l'Inter per la prestazione: «Italiano prima di tutto. L’Inter è stata strepitosa anche se non ha vinto. BRAVI».

Purtroppo, però non tutti hanno apprezzato il gesto. L'imprenditore, infatti, ha sempre dichiarato di tifare molto appassionatamente la Juventus, quindi il messaggio di congratulazioni verso l'Inter è apparso poco sincero ad alcuni fan che hanno commentato: «Basta con il politicamente corretto, sei ridicolo».

Altri fan, invece, hanno apprezzato il gesto di solidarietà e hanno ricordato che, nonostante gli insuccessi, l'Italia ha raggiunto tre finali nei campionati d'Europa.

