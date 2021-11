Lapo Elkann 'bacchetta' Cardi B per la presentazione dei Måneskin. Lei replica (ma poi cancella)

Non è passata inosservata la presentazione dei Måneskin da parte di Cardi B agli American Music Awards. La presentatrice dell’evento ha infatti introdotto la band e la loro performance di Beggin’ seduta a un tavolo intenta a mangiare un piatto di spaghetti. In molti hanno parlato di un uso (inopportuno) dei classici stereotipi sugli italiani, ma Lapo Elkann ha deciso di rivolgersi alla diretta interessata. E così – con tanto di tag – ha scritto su Twitter in inglese. «Svegliati e senti l’odore del caffè, Cardi B. - scrive Lapo a Cardi B - L’Italia non è spaghetti e vino, è molto di più. L’Italia è bellezza, cultura, Leonardo, Ferrari, opera. Prima di presentare artisti italiani per favore impara e preparati. È triste usare gli stereotipi per dare il benvenuto ai Måneskin». Foto: Kikapress/Musica: Elevate from BenSound

