Kate Middleton incinta? L'abito indossato al matrimonio del fratello James scatena i sospetti

Kate Middleton è incinta? Da giorni si rincorrono le voci su una nuova gravidanza della duchessa di Chambridge. La dolce attesa spiegherebbe la sua assenza agli eventi ufficiali, ma non è solo questo. Al matrimonio del fratello, James Middleton, si sarebbe presentata con un look molto casual e avrebbe indossato un abito "sospetto". Voleva nascondere le forme? Si chiede qualcuno.

Kate Middleton al matrimonio del fratello

Il cognato del principe William si è sposato in gran segreto in Francia e ha annunciato la lieta notizia sui social con una foto che lo ritrae insieme alla moglie Alizée Thevenet e al loro cane. È stata proprio Ella, la loro amica a quattro zampe, a farli conoscere.James, 34 anni, ha incontrato la sua nuova moglie Alizée, un'analista finanziaria francese, nel 2018 in un club privato a Londra e ha iniziato a parlarle grazie alla tenera "invadenza"di Ella. James, il fratello minore di Kate, ha rivelato domenica di aver sposato "l'amore della mia vita" in una bellissima cerimonia circondato dalla famiglia.

Kate e suo marito William erano tra i 50 invitati alle nozze in Francia, nel villaggio di Bormes-les-Mimosas. Il duca e la duchessa di Cambridge indossavano abiti casual per non "rubare la scena" agli sposi, ha dichiarato alla pubblicazione locale Var Matin l'officiante al matrimonio, il sindaco François Arizzi. «Il principe William non aveva alcun abbigliamento formale, ma indossava un abito beige e bianco sporco. La principessa aveva un abito lungo di un colore verde molto chiaro. Ho potuto interagire con loro in un inglese molto scarso, abbiamo parlato del fascino di Bormes-les-Mimosas e del suo clima... è stato un momento semplice».





