Kate Middleton, ecco tutti i divieti imposti dalla regina Elisabetta alla duchessa di Cambridge

Megan Markle, l'amica Serena Williams si distrae e svela il sesso del Royal Baby

Ultimo aggiornamento: 18:58

Meghan Markle, moglie del principe Harry, all'interno della famiglia reale ha già provocato un certo malcontento a causa della sua 'ribellione' al rigido protocollo. Un po', però, c'è da capirla: sua cognata,, sposata con il principe William dal 2011, dopo aver acquisito il titolo di duchessa di Cambridge, ha dovuto sottostare a dei severivoluti dalla sovrana, laIl protocollo nei confronti diè decisamente rigido per un motivo: è la moglie del, secondo in linea di successione al trono dopo il padre, Carlo. Per questo motivo, in futuropotrà diventare la sovrana del Regno Unito e iimposti dallasono per lei particolarmente stringenti. Ad elencarli è il sito Letto Quotidiano . Ecco di quali si tratta:nata, la duchessa di Cambridge ha sempre preferito farsi chiamare col diminutivo di. Eppure, almeno ufficialmente, non può farlo da quando ha sposato William. In tutti i documenti ufficiali, infatti, la famiglia reale britannica fa riferimento a lei tramite il titolo nobiliare o, al massimo, il nome di Catherine. In questo caso, però, c'è una piccola eccezione alla regola: in alcune occasioni ufficiali, Kate ha accettato sì di farsi chiamare col nome di battesimo (senza diminutivo), ma non rinuncia ad utilizzare il cognome da nubile.Kate è sempre stata una grande amante dei pantaloncini e degli shorts, ma da quando si è accasata con William non può più indossarli. Il protocollo, in questo caso, è molto rigido: sì alla bellezza e all'eleganza, no ad abiti succinti o provocatori.sia nel rapporto coi media, sia nelle cerimonie ufficiali, ci sono degli argomenti assolutamente tabù, chenon può affrontare. I temi sono molto vari: si va dalla politica alla sessualità, passando per le classi e i conflitti sociali.anche se Meghan Markle ha molto spesso violato questa regola, aè vietato posare con i sudditi per dei selfie e, soprattutto, è proibito autografare le foto, poiché questo consentirebbe di creare un vero e proprio mercato dei falsari (la duchessa di Cambridge resta una delle icone 'pop' più carismatiche e apprezzate di tutto il mondo).essendo la moglie del principe William,non può avere una carriera lavorativa. Si tratta di una regola decisamente tradizionale e rigida, a cui anche Meghan ha dovuto sottostare (dal momento in cui era stato annunciato il fidanzamento con Harry, la duchessa di Sussex si era affrettata a chiudere la propria carriera da attrice).