Megan Markle, l'amica Serena Williams si distrae e svela il sesso del Royal Baby

sono molto amiche ed è per questo che qualsiasi cosa dica la tennista può essere considerato molto attendibile. In una recente intervista potrebbe aver rivelato un segreto sul. Il figlio dellasta per nascere, ma lo staff della famiglia reale non ha mai ufficializzato il sesso del nascituro.prima che la Williams si lasciasse scappare la verità. «Ho un’amica che è incinta e mi ripete in continuazione che suo figlio farà determinate cose. Io l’ho guardata e le ho assicurato che lei non si comporterà così come crede», ha detto a E! News.è bastato a soddisfare la curiosità dei "sudditi" e di tutto il mondo. Un clamoroso "spoiler" che sta facendo il giro del web. Ci sono buone probabilità che l'amica" di cui parli sia proprio l'ex attrice americana perché pochi minuti fa si era soffermata a elogiare la duchessa, garantendole una fornitura di pannolini: «Forse glieli ho già spediti Oltreoceano», ha raccontato parlando pure del suo nuovo spot per Pampers.Credo che sia importante per qualunque mamma saper accettare gli errori e non aspettarsi di essere perfetta, non dobbiamo esagerare con la pressione su noi stesse. Lei comunque sarà sicuramente una madre fantastica», aveva concluso.La tradizione reale britannica prevede che i genitori scoprano il sesso del bambino solamente al momento del parto, ma si è sparsa la voce che la coppia ne sia a conoscenza. Fiocco rosa, dunque? Ormai manca poco