Jeremy Allen White in boxer bianchi si arrampica sui grattacieli di New York: è il nuovo volto di Calvin Klein

di Alessia Di Fiore

Il protagonista della serie di successo The Bear, Jeremy Allen White è il nuovo volto dell'ultima campagna pubblicitaria di Calvin Klein, scattata da Mert Alas. Le foto e i video del battage mostrano l'attore in una versione super sexy, mentre si arrampica sui tetti dei palazzi di New York in soli boxer bianchi firmati Calvin Klein.

Di recente, l'attore è finito sotto i riflettori non solo per il successo della serie televisiva che lo vede protagonista nei panni di uno chef, ma anche per la sua freschissima frequentazione con la cantante spagnola Rosalìa. I due sono stati avvistati passeggiare mano nella mano e il pubblico non potrebbe essere più entusiasta: numerosi sono i fan che hanno commentato positivamente la neo coppia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Gennaio 2024, 19:45

