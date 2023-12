Rosalia, la cantante ha un nuovo amore dopo Rauw Alejandro? Ecco chi è l'attore famoso

di Cristina Siciliano

A distanza di mesi dalla fine della relazione con Rauw Alejandro, con il quale si sarebbe dovuta sposare, Rosalia ha aperto le porte al suo cuore ad un nuovo amore. La cantante 31enne di Despechà sembrerebbe si stia frequentando con un noto attore. Al momento nessuna conferma ufficiale, ma tra avvistamenti e fonti anonime, la notizia di una nuova storia d'amore di Rosalia sembra essere realtà. Ma andiamo a vedere di chi si tratta.

Rosalía & Jeremy Allen White in LA. https://t.co/xTKbCdoXmP — Pop Crave (@PopCrave) November 30, 2023

Rosalia e Jeremy Allen White stanno inseme

Il fortunato? Jeremy Allen White, attore della serie televisiva The Bear.

Ora, dopo l'ultimo avvistamento in cui è scappato anche un abbraccio, i sospetti sembrano farsi sempre più concreti. Secondo il magazine Us Weekly, la cantante e l'attore sarebbero «ufficialmente una coppia».

Chi è Jeremy Allen White

Jeremy Allen White, classe 1991, è un attore statunitense. Principalmente è noto per il ruolo di Lip Gallagher nella serie drammatica Shameless. Dopo quella lunga esperienza, l’attore ha ottenuto il ruolo di protagonista in The Bear, serie televisiva Disney.

