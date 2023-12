Ilary Blasi, il retroscena sul figlio Cristian raccontato dalla sorella Melory

di Alessia Di Fiore

La sorella di Ilary Blasi, Melory ha colto un breve momento di pausa per dedicarsi ai social rispondendo alle domande dei suoi follower.

Tra i vari quesiti sulla sua recente gravidanza e sulla nascita del suo secondogenito John, Melory ha raccontato un curioso aneddoto: «E' un nome che mi piace da quando avevo 18 anni. Volevo che mia sorella lo mettesse a mio nipote Cristian, allora mi sono detta: se mai avrò un figlio maschio, lo chiamerò John», ha scritto Melory nelle sories di Instagram.

Le due sorelle condividono sicuramente una passione per i nomi stranieri o inusuali, in una storia seguente Melory ha precisato che semmai avesse avuto una seconda femminuccia anche in quel caso avrebbe preferito un nome "speciale", tra i preferiti Grace e Kelly.

