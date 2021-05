Il Collegio, Roberta Zacchero molestata in treno. Rabbia e paura sul social: «Un verme schifoso a iniziato a toccarsi...»

Roberta Zacchero, giovane protagonista de “Il Collegio”, è stata molestata in treno. E’ stata proprio Roberta Zacchero a raccontare, dal suo account Instagram, la brutta esperienza che ha vissuto: “Un verme schifoso – ha scritto sul social - ha iniziato a toccarsi di fronte a me”.

Il Collegio, Roberta Zacchero molestata sul treno

Un’esperienza da cancellare per Roberta Zacchero, infuencer ed ex protagonista de “Il Collegio”, la docu serie di Casa Rai, che durante un viaggio in treno è stata molestata da un uomo che si è seduto di fronte a lei. Roberta ha raccontato l‘accaduto dal suo account Instagram, con una serie di stories in cui si percepiscono paura e rabbia: “È appena successa una cosa disgustosa - ha scritto sul social - Mi si è seduto davanti un verme schifoso, che ha iniziato a toccarsi di fronte a me. Ovviamente dopo averlo filmato mi sono alzata e ho cambiato posto. Il mondo è un posto orribile. Ora sto bene, ho finito di piangere dalla rabbia. Ma ecco come cazz* rendete ogni donna quando la violate” .

Per evitare ogni tipo di appiglio o scusante, Roberta Zacchero ha mostrato in un video il suo outfit per il viaggio, con una lunga nera felpa e dei jeans: “Ecco come sono vestita – ha aggiunto - per tutti quelli che dicono che è colpa di noi donne e per il nostro abbigliamento”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Maggio 2021, 18:11

