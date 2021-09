Grande Fratello Vip, tra Sophie Codegoni e Soleil Stasi botta e risposta prima del reality

Non è ancora cominciato il Grande Fratello Vip ma fra Sophie Codegoni e Soleil Stasi è già scoppiato il prima botta a risposta. Le ex protagoniste di “Uomini e donne”, Sophie Codegoni e Soleli Stasi saranno coinquiline e sembra, stando alle premesse, che nella casa i confronti fra le due non mancheranno.

GFVip, botta e risposta tra Sophie Codegoni e Soleil Stasi

Sophie Codegoni è pronta a passare dal trono di “Uomini e donne” alla Casa del Grande Fratello Vip e in un’intervista a “Chi” ha parlato della futura coinquilina Soleil Stasi, anche lei ex U&D, oltre che ex naufrga dell’Isola dei Famosi e partecipante a “Pechino Express”: «Forse – ha confidato in un’intervista a “Chi” - tra i tanti nomi che ho letto, Soleil è la concorrente con cui mi scontrerò di più. Siamo entrambe molto dirette, ma troppo diverse».

Soleil Stasi dal canto suo ha provveduto a far sapere sul social, rispondendo alle domande dei follower, la sua opinione su Sophie Codegoni: «Io – ha spiegato - ho avuto modo di vederla un paio di volte ed è adorabile. Non ha sicuramente un carattere forte per cui dovremo scontrarci».

Caratteri a parte, Soleil sembra voler puntare all’amicizia fra donne all’interno del reality: «Bisognerebbe fare più squadra anzichè pensare sempre di scontrarsi perché si è dirette. Paradossalmente tutte le mie amiche sono con un carattere fortissimo, super dirette e io le amo. Mi auguro di fare nuove amicizie e magari rispolverare la bellezza dei rapporti tra donne».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA