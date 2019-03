Gigi Buffon papà a tempo pieno: pomeriggio con i figli Leopoldo Mattia, Louis Thomas e David Lee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se non si allena con la sua squadra di calcio,si tiene in forma assieme ai suoi. Il portiere del Paris Saint Germain infatti, assente la compagnia Ilaria D’Amico, si occupa divertito dei figli Leopoldo Mattia, nato dalla sua relazione con la conduttrice Sky, e David Lee e Louis Thomas, nati invece dal suo passato matrimonio con la modella Alenia Seredova.Il pomeriggio, come dimostrano le immagini pubblicate da “Chi”, inizia accompagnando il piccolo di casa a minibasket, lezione a cui assistono divertiti sia il papà che i fratelli. Poi Gigi assieme alla numerosa ciurma va a fare una passeggiata prima di riportare Louis Thomas e David Lee a Torino, dove abitano con la mamma.Gigi nel mentre fa spola fra Milano, dove vive con la D’amico e Parigi, dove veste la maglia del Paris Saint Germain dopo anni passati fra i pali della Juventus.