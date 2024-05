Francesco Chiofalo: «Non mostro gli occhi perché mi hanno minacciato di morte». Poi la reazione della mamma e la foto rivelazione

di Dajana Mrruku

Francesco Chiofalo si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per cambiare il proprio colore degli occhi e renderli azzurri, come tutta la sua famiglia materna, ma si rifiuta di far vedere il risultato ai suoi follower. Mentre qualcuno ipotizza che l'influencer abbia deciso di rivelare l'esito dell'operazione a qualche rivista o programma televisivo, Chiofalo risponde così: «In questo periodo ho ricevuto minacce di morte, insulti sul mio profilo a livello personale, a livello fisico, di bodyshaming, me ne avete scritti di tutti i colori e questo perché? Perché ho fatto un intervento di chirurgia plastica, un intervento di cambio colore agli occhi, è successo uno scandalo, me ne avete dette di tutti i colori e adesso rimango perplesso perché mi scrivete chiedendomi perché non faccio vedere sui social gli occhi. Ma cosa ve li faccio vedere a fare? Per ora non li faccio vedere, per un semplice motivo, perché mi tempestate di insulti».

Tuttavia, questi occhi non sembrano piacere proprio a tutti... neanche alla mamma.

La reazione della mamma

Francesco Chiofalo ha realizzato un video su Instagram in cui mostra la mamma e la sua reazione al risultato dell'operazione agli occhi. «Devi andare via, non ti posso vedere così.

Online, però, la prima immagine di Chiofalo con gli occhi azzurri ha già iniziato a girare. Da dove arriva?

​La prima foto di Francesco Chiofalo con gli occhi azzurri

Francesco Chiofalo è stato uno dei 350 invitati al matrimonio di Guenda Goria e Mirko Gancitano, in Sicilia a Mazara del Vallo e, tra le varie foto con fan e follower, in molti hanno iniziato a notare il cambiamento delle iridi, nonostante Chiofalo abbia sempre indossato gli occhiali da sole.

