Veronica Peparini e Andreas Muller al parco con le gemelline: «Questa uscita non se la ricorderanno». Cosa è successo

Andreas Muller e Veronica Peparini sono due genitori davvero felici: le due gemelline Ginevra e Penelope regalano loro tanta gioia. Il ballerino pubblica spesso contenuti molto divertenti nel suo profilo Instagram in cui coccola le bambine, fa loro battute dolci e posta ordinari momenti di vita quotidiana. Nell'ultimo video pubblicato da Andreas lui e Veronica sono al parco con le figlie ma il neo papà pensa che il pomeriggio non rimarrà particolarmente impresso nella memoria delle sue bimbe.

Il video di Andreas Muller

Inizialmente, la famiglia si prepara per andare al parco, poi, ecco i due neo genitori con le figlie strette al petto dentro alle fasce per bambini. Le piccole, però, sono così tranquille che si addormentano e, infatti, la didascalia del video di Andreas recita così: «Prima volta al parco con Ginevra e Penelope, non credo se la ricorderanno visto che hanno sempre dormito. Evidentemente stavano comode dentro la fascia».

Veronica e Andreas genitori

Veronica Peparini e Andreas Muller stanno vivendo un periodo magico delle loro vite e lo hanno raccontato anche durante la loro intervista a Verissimo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Maggio 2024, 18:37

