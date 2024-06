«Il fegato di un 22enne ucciso mi ha salvato la vita quando avevo 17 mesi. Se oggi sono mamma è grazie a lui, è il mio eroe»

di Redazione Web

Dal dolore può nascere anche una bella storia. È il caso di Lee Jones, un ragazzo di 22 anni, che è riuscito ad aiutare, da morto, una bambina a sconfiggere una rara malattia donandole il suo fegato. Una storia che ha fatto commuovere il Galles e adesso la piccola Frankie McCulloch, 20 anni, ha deciso di raccontare la sua storia al Mirror, spiegando come sia riuscita, oggi, a diventare mamma grazie a lui. «Devo tutto a Lee - ha dichiarato - se adesso ho un bambino e una famiglia è solo grazie a lui che mi ha salvato la vita».

Cosa è successo

La vita di Lee è stata spezzata una sera del 2004, quando ha deciso di uscire con i suoi amici. Lavorava come magazziniere in Galles e proveniva da un turno veramente massacrante. Così, per svagarsi un po', aveva deciso di staccare la spina e di andare in un pub. Ma, dai suoi amici, non è mai arrivato. Lee è stato ucciso da un gruppo di delinquenti che, con l'intento di derubarlo, gli hanno dato un pugno sul volto. Il gesto lo ha fatto cadere sulla strada e, l'impatto con l'asfalto, gli ha procurato un trauma cranico che, nel giro di tre giorni, lo ha fatto morire in ospedale.

Ma, senza volerlo, è riuscito ad aiutare una bambina. Frankie McCulloch è nata con una atresia biliare, una rarissima patologia che porta all'infiammazione dei dotti biliari.

L'incontro con la famiglia di Lee

Così Frenkie, a 17 mesi, ha subito l'intervento che le ha salvato la vita. I suoi genitori hanno voluto ringraziere la mamma e il papà di Lee, dando loro un motivo per tornare a essere felici dopo la morte del proprio figlio. «Jackie e Andy sono persone meravigliose - ha raccontato la 20enne - ogni volta che li incontro mi sento in dovere di dirgli grazie, perché senza il loro figlio probabilmente non sarei qui oggi. Siamo molto legati e, quando parlano di Lee, tutti noi riusciamo a immaginare la sua gentilezza e la sua simpatia».

Adesso Frenkie ha un bambino di due anni, di nome Rhys Thomas Lee Williams: «Ho voluto dare il nome di Lee al piccolo Rhys - ha concluso Frenkie - per me rimarrà per sempre un eroe e mi piacerebbe un giorno che, mio figlio, sapesse la storia della sua mamma e di Lee».

