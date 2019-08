Francesco Chiofalo, le accuse choc di Selvaggia Roma: «Mi metteva le corna e mi ha messo le mani addosso»

di Emiliana Costa

Giovedì 29 Agosto 2019, 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A poche ore dalla notizia del presunto tradimento diad Antonella Fiordelisi, l'ex Selvaggia Roma in una diretta su Instagram ha lanciato delle pesanti accuse: «». Al momento, Chiofalo non avrebbe replicato alle accuse.Ecco le parole di Selvaggia Roma: «Conosco Aurora. Era l'amante di Francesco. Quando sono uscita da Temptation Island, io ero ancora innamoratissima di lui. Gli do un'altra opportunità, ma lui mi tradisce ancora. Io l'ho lasciato e ho rifrequentato il mio ex ragazzo. Lui mi fece passare come se io lo avessi tradito. Lui fa passare tutti come se siano gli altri a sbagliare. Sa usare molto bene le parole.».ha parlato anche della malattia di Chiofalo: «Quando è stato male io l'ho chiamato anche se mi aveva tradito, mi aveva messo le mani addosso e aveva augurato la morte a mia madre.Non ha mai avuto rispetto per niente e per nessuno. Ci ha parlato anche con una mia amica mentre stava con Antonella. Con un profilo fake ancora mi scrive. Dovrebbe disintossicarsi da tante cose e tornare il Francesco che ho conosciuto io, bellissimo».Durante la diretta interviene ancheChiofalo replicherà alle accuse? Staremo a vedere.