Francesco Chiofalo contro Selvaggia Roma: «Relazione adolescenziale, poi mi ha augurato la morte. Con lei ho chiuso».

Martedì 13 Agosto 2019, 21:50

, conosciuto anche come “Lenticchio” già tentatore di Temptation Island, dopo aver superato li suoi problemi di salute è tornato alla vita di tutti i giorni. Col passare del tempo ha ritrovato l’amore, con la collega di docu reality Antonella Fiordelisi (anche se all’inizio si parlava di Federica Spano), con cui andrà a convivere, ma torna anche a parlare della sua exFrancesco aveva già parlato della sua ex (“Tra di noi, nel villaggio, era nata semplicemente una bella amicizia. In questi anni, poi, abbiamo continuato a sentirci, ma senza doppi fini. Finché, nel periodo in cui sono stato male, lei è stata una delle persone che più mi è stata vicino”), ma ora in un’intervista a “NuovoTv” ha annunciato di essere pronto per la convivenza: “Bellissima ragazza, molto timida e riservata, ma con un grande personalità. Mi ha conquistato con la sua dolcezza”.Capitolo a parte Selvaggia Roma, con cui sembra per ora impossibile ricucire il rapporto: “Dimenticata, non voglio più avere alcun rapporto con lei. Per me lei ad oggi è come se non esistesse. Quando ho scoperto di avere un tumore, Selvaggia ha fatto dichiarazioni molto pesanti, mi ha quasi augurato la morte. La nostra è stata una relazione adolescenziale: abbiamo commesso errori, ma c'è poco da scherzare quando uno dei due sta rischiando la vita. Io con lei ho chiuso per sempre”