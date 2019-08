Ragazza scopre il suo ex in un'app di incontri e si vendica pubblicando in rete foto intime

Martedì 13 Agosto 2019, 18:04

Nota il suoe si vendicaSarah Davies, 29 anni, ha pubblicato le fe sulla stessa app di incontri Plenty of Fish, dove aveva individuato il suo ex Luke Aquilina.del fatto che volesse subito conoscere altre donne, ha deciso di fargliela pagare con unaLa donna, di Cardiff, mamma di 3 bambini, aveva conosciuto Luke qualche mese fa e i due si erano frequentati per circa 4 mesi. Pare che Sarah fosse molto gelosa, possessiva, voleva sapere sempre tutto del suo compagno, così lui ha preferito troncare la relazione scatenando la sua ira. Quando la 29enne ha notato che era iscritto a un'app di incontri ha deciso di vendicarsi di quello che riteneva un affronto e ha mostrato a tutti in rete delle foto intime dell'ex.Aquilina così ha denunciato la donna e per Sarah sono scattate le manette. La giovane ha provato a difendersi, dicendo che non credeva che quello che aveva fatto fosse così grave, spiegando che voleva solo vendicarsi di lui e ferirlo dopo che le aveva fatto del male. La donna è stata però condannata a 6 mesi di libertà vigilata e dovrà anche rispettare un ordine restrittivo.