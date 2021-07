Flavio Insinna, perchè non è diventato padre. «Me l'ha imposto un istinto quasi animale»

Flavio Insinna ha scelto di non avere figli, non è stato un caso: «Sarei stato un padre assente».

Leggi anche - Daniela Poggi, il dramma segreto a Estate in Diretta: «Ho incontrato la malattia, una realtà violenta...». Capua commossa

A rivelarlo è lo stesso conduttore in un'intervista al settimanale Oggi, dove dichiara: «Perchè non figli? me l'ha imposto un istinto quasi animale: avendo avuto una famiglia fantastica, non volevo costruirne una "monca". Con un papà assente, ce parte e riparte, e non c'è quando i figli studiano, giocano, crescono. Tornando indietro, proverei a fare il medico come mio padre. E se avessi fatto il medico, avrei avuto dei figli».

E sulla relazione con la Adriana Riccio, ormai sua compagna da tre anni, rivela: «E' una donna che ti dà una forza che non riesco a definire. Quando parte la casa si spegne. E quando torna si riaccende tutto. Vorrei che un pochino del mio sorriso arrivasse a lei, non vorrei essere la parte che prende e basta»

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Luglio 2021, 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA